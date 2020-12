Notizie Juve – Bianconeri ancora in corsa per Aouar

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che sta monitorando da diverso tempo alcuni obiettivi. Uno di questi è Houssem Aouar del Lione, sul taccuino di Fabio Paratici già dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i bianconeri sono ancora in corsa per l’esterno francese, su cui c’è anche l’interesse di altri club europei: le squadre in lizza sarebbero Arsenal, Paris Saint Germain e Real Madrid. La Vecchia Signora sarebbe al lavoro per piazzare il colpo, ma deve fare attenzione alla concorrenza delle altre pretendenti, specialmente dei parigini. Infatti, il PSG potrebbe a breve presentare un’offerta all’OL. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<