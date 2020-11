Notizie Juve – Bernardeschi deciderà sul suo futuro a fine stagione

TORINO – Movimenti di mercato in uscita per la Juventus, che potrebbe salutare alcuni suoi giocatori: secondo calciomercato.com, uno di questi è Federico Bernardeschi, che a fine stagione deciderà sul suo futuro. Il centrocampista bianconero non ha iniziato con il piede giusto l’annata 2020-2021 e sembra avere qualche problema. Per questo, al termine del campionato potrebbe dire addio alla Juve e lasciare Torino dopo più di tre anni: su di lui ci sarebbe l’interesse di diversi club, tra cui Napoli, Milan e Barcellona. Si attende quindi la prossima sessione di calciomercato per conoscere di più sul futuro di Bernardeschi.