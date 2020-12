Notizie Juve – Aumenta la concorrenza per Giroud

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, che vede aumentare la concorrenza per alcuni dei suoi obiettivi. Da tempo, infatti, la società bianconera è sulle tracce di Olivier Giroud, centravanti francese del Chelsea. Il nome dell’attaccante dei Blues circola dalle parti della Continassa dalla scorsa estate e, nelle ultime settimane, sarebbe tornato di moda. La fila per il suo acquisto, tuttavia, è molto folta.

Infatti, oltre ad altri club italiani come l'Inter e il Milan, la Juve si trova a fare i conti con un'altra agguerrita concorrente. Secondo quanto riportato da Le10Sport, si tratterebbe dell'Olympique Marsiglia, che sarebbe pronto a farsi sotto per riportare in patria il campione del Mondo 2018. Giroud è in scadenza di contratto con il Chelsea e aspetta un'offerta da qualche club per giocare con più continuità ed essere protagonista: nella sessione di gennaio potrebbe aprirsi una sfida avvincente di mercato tra diverse squadre.