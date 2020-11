Notizie Juve – Aumenta la concorrenza per David Alaba

TORINO – Arrivano dall’estero nuove notizie per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da Sport Witness, sarebbe aumentata la concorrenza dei bianconeri per David Alaba. Il terzino austriaco è al passo d’addio con i campioni d’Europa del Bayern Monaco e, per questo, sarebbe finito nel mirino di diversi top club. La Juve da tempo è sulle sue tracce e, negli ultimi giorni, si sono aggiunti anche Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Inter. Una fitta coda sulla strada per il numero 27 dei bavaresi, che ancora non sa dove giocherà la prossima stagione. La battaglia sul mercato tra le migliori squadre d’Europa per Alaba è appena iniziata.