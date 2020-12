Notizie Juve – Aouar sempre più diretto al Paris Saint Germain

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che potrebbe veder svanire definitivamente un suo obiettivo. Infatti, Houssem Aouar sarebbe sempre più diretto al Paris Saint Germain. Fin dalla scorsa estate, l’esterno dell’Olympique Lione era stato accostato ai bianconeri, intenzionati a portarlo a Torino. Tuttavia, nelle ultime settimane il PSG si sarebbe fatto sotto per acquistarlo e, secondo quanto riportato da Paris Fans, Kylian Mbappè avrebbe addirittura imposto l’arrivo del giocatore nel club come condizione per la sua permanenza. La Vecchia Signora, dunque, potrebbe veder sfumare definitivamente un obiettivo per cui sta lavorando da tempo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<