Notizie Juve – Aouar in estate era ad un passo, ma poi è saltato tutto

TORINO – Spuntano incredibili retroscena sul mercato della Juventus, che si fa sempre più intrigante. A riportare queste notizie clamorose TuttoSport, secondo cui in estate Houssem Aouar era stato ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Tuttavia, l’affare era saltato alla fine e non se ne era fatto più niente. Il motivo, quasi sicuramente, è stato l’acquisto da parte della Juve di Federico Chiesa, che ha bloccato la trattativa per il classe ’98, valutato dal Lione intorno ai 60 milioni di euro. Adesso, però, la Vecchia Signora potrebbe riprovarci nelle prossime sessioni e tentare di mettere a segno un altro grande colpo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<