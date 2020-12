Notizie Juve – Ancora voci di addio per Dybala

TORINO – Continuano ad arrivare notizie sul mercato in uscita della Juventus, che potrebbe dover salutare alcuni top player. Infatti, nonostante il gol di ieri contro il Genoa, sono sempre vive le voci di addio per Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto e, secondo alcuni roumors dalla Spagna, diversi club sarebbero sulle sue tracce. La Vecchia Signora, però, non sembra intenzionata a far partire la Joya per meno di 80 milioni di euro. Si preannunciano, dunque, dei mesi interessanti, con le migliori squadre d’Europa pronte a bussare alla Juventus per Dybala. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<