Notizie Juve – Ancora vivo l’interesse per Calhnoglu

TORINO – La Juventus continua a seguire un rinforzo per il centrocampo e avrebbe già individuato il proprio obiettivo. Si tratta di Hakan Calhanoglu, per cui sarebbe ancora vivo l’interesse dei bianconeri. Il centrocampista turco sarebbe al passo d’addio con il Milan e su di lui è piombata la Juve, pronta a fargli un’offerta. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juve si trova a dover fare i conti con un’agguerrita concorrenza: sulle tracce del giocatore, infatti, ci sarebbero anche Inter e Manchester United. La corsa per l’acquisto di Calhanoglu è appena iniziata.