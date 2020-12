Notizie Juve – Ancora viva la pista per Calhanoglu

TORINO – Gennaio ormai è vicino e la Juventus comincia a lavorare con sempre maggiore attenzione per mettere a segno nuovi colpi di mercato. Il taccuino di Fabio Paratici sta diventando sempre più folto di nomi e alcuni di questi sono proprio di giocatori del nostro campionato. Secondo quanto riportato da TuttoSport nelle scorse settimane, sarebbe ancora viva la pista per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, sembra sempre intenzionato a non rinnovare con il Milan e la Juve potrebbe approfittarne per portarlo a Torino nelle prossime sessioni. Occhio, però, alla concorrenza dell’Inter, che potrebbe ostacolare i bianconeri per l’acquisto del giocatore. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA