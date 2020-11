Notizie Juve – Ancora sfida ad Inter e Milan per Lovato

TORINO – Continua la ricerca della Juventus sul mercato per assicurarsi alcune delle migliori promesse della Serie A. Da diverse settimane, infatti, i bianconeri hanno messo gli occhi su Matteo Lovato, difensore classe 2000. Il giocatore ha conquistato il posto da titolare con il Verona di Ivan Juric e sta attirando su di sé le attenzioni di tutti con le sue prestazioni. Per questo, la Juve lo ha puntato, ma sta facendo i conti con un’agguerrita concorrenza: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, continua ancora la sfida con Inter e Milan per Lovato. I due club milanesi hanno puntato anche loro il giocatore e non hanno intenzione di mollare. La Vecchia Signora, ancora una volta, dovrà vedersela con le rivali di sempre.