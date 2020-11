Notizie Juve – Ancora lunga la sfida con le milanesi per Lovato

TORINO – La Juventus sta lavorando per mettere a segno nuovi colpi e sta mettendo gli occhi su alcuni giovani profili. Uno di questi è Matteo Lovato, difensore classe 2000 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Verona. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero manifestato interesse per lui da settimane, ma se la stanno vedendo anche con Milan e Inter: anche rossoneri e nerazzurri, infatti, sono sulle tracce del giocatore. Ancora non sono state presentate delle offerte agli scaligeri e, nei prossimi mesi, continuerà il lavoro di tutti e tre i club. Dunque, sembra essere ancora lunga la sfida con le milanesi per il giovane Lovato.