Notizie Juve – Ancora aperta la sfida con Chelsea e PSG per Alaba

TORINO – Continua la caccia della Juventus sul mercato: la società bianconera, infatti, avrebbe individuato diversi obiettivi di valore per le prossime sessioni. Un nome che da tempo circola in orbita Juve è quello di David Alaba, classe 1992. Il terzino austriaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e non sembra intenzionato a rinnovare. Per questo, su di lui sono piombati diversi top club europei, tra cui anche la Vecchia Signora, che lo sta seguendo da settimane; la concorrenza però è molto alta. Infatti, secondo quanto riportato dai tedeschi della Bild, sarebbe ancora aperta la sfida con Chelsea e PSG per il giocatore. Le due squadre stanno seguendo anche loro Alaba e potrebbero presentare un’offerta al suo entourage nelle prossime settimane.