Notizie Juve – Ancora accesa la sfida per David Alaba

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato per mettere a segno nuovi colpi e la società avrebbe individuato alcuni obiettivi importanti. Uno di questi, già da settimane è stato accostato ai bianconeri: si tratta di David Alaba, terzino austriaco in uscita dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Bild, in questi giorni è ancora accesa la sfida per il classe '92 tra le big europee. Diversi club, infatti, si sono messi sulle tracce del giocatore oltre alla Juve e per le prossime sessioni si profila un'aspra lotta per acquistarlo.