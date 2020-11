Notizie Juve – Ancora accesa la sfida con le milanesi per Lovato

TORINO – Ancora nuovi scontri di mercato per la Juventus, che se la dovrà vedere nelle prossime sessioni con le sue acerrime rivali: secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe ancora accesa la sfida con le milanesi per Matteo Lovato. Il giovane difensore dell’Hellas Verona sta facendo un ottimo inizio di stagione e nelle ultime settimane i bianconeri sono piombati su di lui. Tuttavia, se la devono vedere con la concorrenza agguerrita di Milan e Inter, anche loro sulle tracce del giocatore. In questi giorni si sta formando una vera e propria corsa a tre per il giocatore.