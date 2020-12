Notizie Juve – Anche lo United in corsa per Nuno Mendes

TORINO – Ancora nuove sfide di mercato per la Juventus, che si trova a fare i conti con una dura concorrenza per alcuni obiettivi. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, anche il Manchester United sarebbe in corsa per l’acquisto di Nuno Mendes. Il giovane terzino dello Sporting Lisbona è stato accostato ai bianconeri da alcune settimane e la società aveva mostrato il suo interesse. Già da subito, però, sulle tracce del giocatore erano piombati diversi club europei, pronti ad aggiudicarsi le prestazioni del classe 2002: tra questi, anche il Real Madrid e il Milan. Adesso si sono aggiunti anche i Red Devils e la Vecchia Signora se la dovrà vedere anche con loro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<