Notizie Juve – Anche la Roma si inserisce per Nicolò Rovella

TORINO – Continua ad aumentare la concorrenza per la Juventus nella corsa ad alcune giovani promesse: infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche la Roma si sarebbe inserita per Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista del Genoa sarebbe finito nel mirino dei bianconeri da alcune settimane. Con le sue prestazioni, il classe 2001 si è conquistato il posto da titolare nelle gerarchie di Rolando Maran e sta attirando le attenzioni di tutti. La Juve si è messa sulle sue tracce, così come Milan e Inter, decise a dar battaglia per acquistarlo: adesso, però, anche i giallorossi sembrano aver infoltito la concorrenza, che si fa sempre più agguerrita. Tutti voglio Nicolò Rovella: chi la spunterà?