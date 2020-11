Notizie Juve – Anche il Tottenham di Mourinho sulle tracce di Khedira

TORINO – Altre voci per il mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, anche il Tottenham di José Mourinho sarebbe sulle tracce di Sami Khedira. Il centrocampista teutonico è ormai al passo d’addio con i bianconeri già da quest’estate e potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Su di lui sarebbero piombati gli Spurs dello Special One, interessati ad acquistarlo. Tuttavia, i londinesi si trovano a fare i conti con un’altra squadra del loro campionato, proveniente dall’Inghilterra del nord: infatti, su Khedira sarebbe piombato anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che ha già allenato il giocatore ai tempi del Real Madrid. Si accende una nuova sfida di mercato che coinvolge la Vecchia Signora: in ballo c’è Sami Khedira.