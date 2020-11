Notizie Juve – Anche il Real Madrid piomba su Haaland

TORINO – Arrivano nuove notizie dall’estero per il calciomercato della Juventus, che si fa sempre più intrigante: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, anche il Real Madrid sarebbe piombato su Erling Haaland. Il centravanti del Borussia Dortmund è uno degli astri nascenti del calcio europeo e con i suoi gol ha attirato su di sé l’attenzione di tutti. Molti top club europei hanno messo gli occhi su di lui e, tra questi, ci sarebbe anche la Juve: tuttavia, i bianconeri si trovano costretti a fare i contri con la concorrenza dei Blancos, decisi a portare il gigante norvegese in Spagna. Potremmo assistere ad un sfida di mercato senza esclusione di colpi per Haaland.