Notizie Juve – Anche il Milan sulle tracce del giovane Reynolds

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che potrebbe scontrarsi con nuovi rivali per alcuni obiettivi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, anche il Milan sarebbe sulle tracce del giovane Bryan Reynolds. Il terzino americano, classe 2001, gioca nel Dallas in MLS e nelle ultime settimane sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora. Tuttavia, i bianconeri si trovano a dover fare i conti con la concorrenza dell’attuale capolista nel campionato di Serie A: infatti, i rossoneri sono piombati sulle tracce del texano e si preparano a sfidare la Juventus per l’acquisto del giocatore. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<