Notizie Juve – Anche il Manchester United sulle tracce di Gravenberch

TORINO – Si fanno sempre più agguerrite le sfide di mercato per la Juventus, che continua a lavorare per acquistare nuovi giocatori: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, anche il Manchester United sarebbe sulle tracce di Ryan Gravenberch. I bianconeri da settimane sono sulle tracce del giovane centrocampista dell’Ajax. Il classe 2002 è considerato una delle migliori promesse del calcio europeo, a causa del suo fisico possente e dell’ottima tecnica. Per questo motivo, su di lui, oltre alla Juve, sono piombati anche il Barcellona e il Paris Saint Germain: adesso, poi, si sono aggiunti anche i Red Devils, per rendere ancora più intricata la strada che porta al giocatore.

fonte TuttoSport