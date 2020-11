Notizie Juve – Altro che Pogba, il vero sogno è Milinkovic-Savic

TORINO – Arrivano nuove notizie per il mercato della Juventus, che nelle ultime settimane sembra essere tornata sulle tracce di Paul Pogba: tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il vero sogno della dirigenza bianconera è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, divenendo uno dei giocatori più decisivi della squadra di Simone Inzaghi. Per questo motivo, molti club hanno messo gli occhi su di lui, compresi i bianconeri, che lo hanno corteggiato molto la scorsa estate: Fabio Paratici, infatti, ha il nome del numero 21 biancoceleste scritto in grassetto sul suo taccuino. Il grande ostacolo ad una possibile operazione, però, sono le altissime richieste del presidente Lotito, che non vuole scendere sotto gli 80 milioni di euro per il giocatore.