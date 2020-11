Notizie Juve – Alaba parlerà in conferenza stampa per chiarire

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie di mercato per la Juventus, riguardanti soprattutto un obiettivo molto importante. Infatti, secondo quanto riportato da Sport 1, David Alaba parlerà in conferenza stampa per chiarire la sua situazione contrattuale. Il terzino austriaco, dopo settimane di trattative, ha interrotto ogni tipo di discorso di rinnovo con il Bayern Monaco: il giocatore sembra intenzionato a parlare di quanto sta accadendo ai giornalisti, a cui potrebbe anche annunciare qualcosa sul suo futuro. Su di lui c’è da tempo l’interesse della Juve, che vorrebbe metterlo sotto contratto a costo zero; Fabio Paratici, dunque, sarebbe già al lavoro per bruciare la concorrenza e assicurarsi l’esterno classe ’92.