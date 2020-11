Notizie Juve – A gennaio i bianconeri ci proveranno per Aouar

TORINO – Continua ad arrivare notizie sul mercato della Juventus, che potrebbe entrare nel vivo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, a gennaio i bianconeri ci proveranno per Houssem Aouar. Da tempo la Juve ha messo nel mirino l’esterno transalpino, classe 1998, che in questi giorni sembrerebbe in rotta con il suo club, l’Olympique Lione. La Vecchia Signora potrebbe approfittarne, ma deve fare i conti con una dura concorrenza: infatti, sul giocatore ci sarebbe anche l’Arsenal, pronto a sfidare il club torinese per acquistarlo.