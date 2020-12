Nocerino: “Pirlo? Dire che non ha esperienza è una stupidaggine”

TORINO – Antonio Nocerino, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW: “Pirlo mi piace tantissimo. Credo sia un grande allenatore, con idee chiare e precise. Il fatto che non abbia esperienza è una stupidaggine. Ritengo che si debbano avere più competenze che esperienza, quest’ultima si fa sul campo. E lui di competenza ne ha, poi come qualsiasi cosa ci vuole sempre un po’ di tempo. Ma in Italia si giudica sempre e non se ne dà a nessuno. Spero che gli diano tempo in modo che possa dimostrare il suo valore. Il calcio italiano ha bisogno di persone così che conoscono il calcio e i giocatori, possono solo innalzare il livello. E spero ce ne siano ancora in futuro”.