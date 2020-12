Niente Juve per Szoboszlai: a gennaio andrà al Lipsia

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che vede sfumare uno dei suoi obiettivi. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, Dominik Szoboszlai non andrà in bianconero. Il centrocampista del Salisburgo, una delle migliori promesse del calcio europeo, sembra destinato all'altra squadra della Red Bull, il Lipsia. Niente Juve, dunque, per l'ungherese classe 2000, nonostante la società torinese abbia manifestato il proprio interesse nelle ultime settimane.