TORINO – Come riportato da Sky Sport, il PSG ha chiuso per l’arrivo di Florenzi. Il giocatore di proprietà della Roma partirà già stasera per Parigi per poi effettuare le visite mediche di rito il giorno seguente. Niente De Sciglio, dunque, per i parigini che hanno deciso di prendere un terzino di grande esperienza in prestito con diritto di riscatto.