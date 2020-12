Nicolussi Caviglia ko: Juve e Parma si accordano per l’operazione

TORINO- Come comunicato sul sito ufficiale del Parma, Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista in prestito dalla Juve, sarà costretto ad operarsi per un inofrtunio al crociato anteriore: “Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans Nicolussi Caviglia, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito l’ortopedico a cui sottoporre il calciatore per la stabilizzazione chirurgica. Sono iniziate, intanto, le terapie del caso. Giuseppe Pezzella e Matteo Scozzarella saranno sottoposti, nella giornata di domani, ad accertamenti per i problemi muscolari riscontrati nel corso della gara di ieri contro il Cagliari. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<