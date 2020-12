Neville: “Pogba vuole andarsene, serve una soluzione il prima possibile”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, l’ex terzino del Manchester United Gary Neville ha commentato la situazione di Paul Pogba, sempre più lontano dal Manchester United: “Amato o meno, non vuole più restare qui. Serve trovare una soluzione il prima possibile. Non vuole più vivere a Manchester, vuole andare via. E se vuole andarsene devi trovare una soluzione”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<