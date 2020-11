Nedved a Juventus Tv: “Non mi aspettavo un gioco così offensivo da parte di Pirlo”

TORINO – Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Juventus Tv prima del match contro il Ferencvaros: “Dobbiamo dare continuità ai risultati. In Champions, poi, non c’è spazio per recuperare. Quindi stasera servono tre punti assolutamente. Chiudere la qualificazione questa sera sarebbe importante, da qui a Natale ci aspettano nove partite, essere già qualificati allenterebbe uno’ la pressione e quindi ci farebbe girare più tranquilli. Sono sincero, non mi aspettano un modo di giocare così propositivo e offensivo da parte di Pirlo, perché non è facile metterlo in pratica in Italia dove vinci con la miglior difesa. Vedere, poi, che i ragazzi apprezzino questo modo di giocare, molto europeo, mi conforta. Andiamo avanti, dobbiamo migliorare. Contro il Cagliari si è visto che i giocatori stanno seguendo l’allenatore. All’inizio è stata dura perché in poche partite non riesci ad assimilare subito tutti i movimenti, ora stiamo crescendo, ma io ero contento della prestazione contro la Lazio, perché avevo visto i progressi. Ovviamente nonni era piaciuto il risultato”.