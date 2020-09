Nazionali bianconeri | vince l’Italia di Bonucci e Chiellini

TORINO – La coppia centrale della Nazionale che ieri (0-1, gol di Barella) ha espugnato l’Amsterdam Arena, per la seconda giornata di Nations League, era bianconera. Hanno giocato infatti dal primo minuto Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Con questa vittoria, l’Italia ora guida il girone davanti all’Olanda, appunto, e alla Polonia di Szczesny, che ieri ha battuto in trasferta la Bosnia Erzegovina (1-2). Da segnalare che Tek, contrariamente alla prima partita, non è sceso in campo. Questa sera si chiude la prima tornata di impegni per i bianconeri: in campo Francia (Rabiot), Svezia (Kulusevski) e Portogallo (Ronaldo)