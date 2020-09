TORINO – Proseguono gli impegni dei Nazionali bianconeri, anche se ieri sera, la Turchia non ha visto in campo Merih Demiral nel pareggio a reti bianche, in trasferta, in Serbia. Questa sera (ore 20.45, Amsterdam Arena) l’Italia disputa la sua seconda partita, contro l’Olanda. I bianconeri convocati sono Bonucci, Chiellini e Pellegrini.