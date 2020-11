Nazionali bianconeri: la notte sudamericana

TORINO – Derby bianconero nella serata italiana di ieri, per le Qualificazioni Mondiali in Sudamerica. Si sono affrontate a Barranquilla la Colombia e l’Uruguay, con in campo dal primo minuto sia Cuadrado che Bentancur.

L’ha spuntata in trasferta la nazionale di Rodrigo, in gol subito (5′) con Cavani, e poi con Suarez e Nunez nella ripresa.

Poche ore dopo, a San Paolo, vittoria interna per il Brasile contro il Venezuela, con rete di Firmino al 67′. In campo dal primo minuto Danilo, in panchina Arthur.

Nel girone unico sudamericano i verdeoro restano a punteggio pieno dopo 3 gare, l’Uruguay è terzo a 6 punti, Colombia a quota 4.

Oggi si torna in Europa. Alle 20.45 sono 3 le partite in programma per la UEFA Nations League: Svezia-Croazia, Portogallo-Francia, Svizzera-Spagna.