Nazionali bianconeri, Kulusevski gol!

TORINO – Dejan Kulusevski è andato in gol ieri, con la Svezia, nel successo della sua Nazionale per 2-1 contro la Croazia in Nations League. Il gol di Dejan è quello che ha aperto le marcature della sfida; buone notizie per la Francia di Rabiot, che ieri ha vinto in trasferta contro il Portogallo: nel derby bianconero (sia lui che Cristiano Ronaldo sono stati in campo dall’inizio della gara) i tre punti portati a casa dai francesi sono molto importanti, perchè permettono ai transalpini di accedere matematicamente alle Final Four del torneo.

E’ entrato a gara in corso Alvaro Morata nel match, acciuffato proprio all’89 dalla Spagna in Svizzera (1-1 il finale). Decisiva sarà la prossima partita contro la Germania, che precede nel girone proprio gli iberici, indietro di una sola lunghezza.

Questa sera alle 18 scende in campo la Turchia di Merih Demiral contro la Russia, in casa, mentre alle 20.45 va in scena un altro “derby” juventino: quello fra l’Italia di Bernardeschi e la Polonia di Szczesny.