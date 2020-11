Nations League, stasera in campo Bernardeschi, Szczesny e Demiral con le rispettive nazionali

TORINO – “Questa sera toccherà a Federico Bernardeschi. L’Italia, con una vittoria in Bosnia, si aggiudicherebbe matematicamente il primo posto e raggiungerebbe, così, la Francia e la Spagna in attesa di scoprire la quarta Nazionale qualificata che uscirà dal match tra Belgio e Danimarca. Occhi puntati, però, anche sulla sfida tra la Polonia di Szczesny e l’Olanda perché in caso di vittoria di una di queste due Nazionali, e di sconfitta da parte degli Azzurri, la squadra del C.T. Mancini scivolerebbe in seconda posizione. Ultimo match anche per Demiral che, con la Turchia, si giocherà in Ungheria il primo posto nel girone e, di conseguenza, la promozione nella Lega A di Nations League”. Così riporta il sito web ufficiale della Juventus.