TORINO – L’Italia vince a Reggio Emilia contro la Polonia per 2-0 e si porta in testa al girone di Nations League, in attesa della partita di mercoledì prossimo contro la Bosnia che potrebbe decretare il primo posto degli azzurri e di conseguenza l’accesso alla final four della competizione. Per i ragazzi di Evani sono andati a segno prima Jorginho su rigore e poi Berardi.