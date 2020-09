Nations League | CR101!

TORINO – Chiusura con i fuochi d’artificio per questa prima tornata di partite di Nations League. A Stoccolma, ieri sera, in un altro “derby” bianconero (fra Kulusevski e Ronaldo) il Portogallo batte la Svezia per 0-2. I due gol portano proprio la firma di Cr7, e oltre a essere bellissimi (una perfetta punizione al 45′ e un tiro nel sette al 71′) sono molto, molto importanti…

Non è invece entrato in campo, sempre ieri sera, Adrien Rabiot, nel “remake” dell’ultima finale Mondiale, fra Francia e Croazia a St.Denis. I transalpini hanno vinto 4-2