Napoli: effettuati tamponi prima del match con la Juve

TORINO – I calciatori del Napoli hanno effettuato questa mattina il terzo giro di tamponi per verificare l’eventuale contagio al covid19. I test sono stati effettuati al centro tecnico di Castel Volturno dalle 8 prima dell’allenamento. Tampone, a casa dove è in isolamento dopo la positività di ieri, anche per Piotr Zielinski, che si sente perfettamente bene, è asintomatico, ma il club vuole verificare il tampone positivo di ieri. I risultati sono attesi per questa sera, prima della partenza per Torino.

Il polacco è il primo calciatore positivo al covid19 del Napoli dopo la partita contro il Genoa che ha poi scoperto un focolaio del virus. Zielinski ha giocato domenica 72 minuti contro i liguri segnando anche un gol ed è poi stato sostituito da Ghoulam. Nei giorni scorsi si era allenato regolarmente con i compagni senza accusare sintomi.

Annullata la conferenza della vigilia di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta a causa di un caso di positività al tampone, caso non meglio specificato. La conferenza era prevista alle 13,30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.