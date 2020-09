Nanni (resp. medici Serie A): “Per la prossima giornata solo Genoa-Torino a rischio, a meno di sorprese sul Napoli”

TORINO – Gianni Nanni, il responsabile dei medici della Serie A, ha parlato circa il rinvio del prossimo turno di campionato ai microfoni di Sky Sport 24: “Se la prossima giornata è a rischio? L’intera giornata per me no, probabilmente si dovrà decidere solo su Genoa-Torino, a meno che non ci saranno altre sorprese, come nel Napoli. Se non avremo numeri catastrofici nelle altre squadre, la cosa si concluderà con una sola decisione su Genoa-Torino. Non mi aspettavo un dato così importante, con tanti numeri e contagiati. Sapevo dei due casi prima della partita del Napoli, 14 nel gruppo squadra mi sembrano tanti. Bisognerà capire, ma sono fiducioso: il medico del Genoa è scrupoloso e ci darà le notizie”.