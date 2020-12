Mutti: “Arbitraggio non all’altezza, ma le negligenze della Juventus sono evidenti…”

TORINO – Bortolo Mutti, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la prestazione della Juventus di ieri sera: “Sicuramente l’arbitraggio di Juventus-Fiorentina non è stato all’altezza, la Fiorentina ha fatto un’ottima partita ma le negligenze della Juve sono evidenti: l’approccio alla partita non è stato da Juve, l’errore sul primo gol e l’espulsione di Cuadrado hanno creato delle difficoltà ai bianconeri e hanno galvanizzato i viola, per cui la partita ha preso un indirizzo particolare che la Juve non è più riuscita a sistemare. La sconfitta ci sta tutta ma è inaspettata, c’è stata una involuzione dopo la gran partita fatta a Parma dove la squadra di Pirlo aveva dato la sensazione di aver trovato i suoi giusti equilibri: ieri sera c’è stata una svolta negativa. Adesso la Fiorentina deve pensare a uno step alla volta: bisogna vedere il percorso poi gli obiettivi possono anche cambiare ma in questo momento la situazione non è tranquillissima quindi nell’immediato la Fiorentina deve consolidare la sua classifica in ottica salvezza”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<