Moratti: “Napoli e Inter sperano nello scudetto, la Juve ha fatto meno di quanto ci si aspettava”

TORINO- Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato della situazione scudetto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Il Napoli sta andando bene da diversi anni, era prevedibile fosse in una posizione di alta classifica con un allenatore molto bravo. Anche l'Inter ha speranze importanti e si parla di scudetto perché la Juventus ha fatto meno di quello che ci si potesse aspettare da una squadra simile fino ad ora".