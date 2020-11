TORINO- Nella sua intervista ai microfoni di Leggo, Massimo Moratti ha avuto modo di parlare anche della Juventus: ” Credo resti la favorita per la vittoria dello scudetto, per la qualità dell’intera rosa. E poi mi sembra che Pirlo si stia adattando sempre di più al suo nuovo ruolo. La Juve continuerà a crescere e sarà ancora la più dura da combattere per chi vorrà vincere il campionato”.