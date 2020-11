TORINO- Dal suo ritorno a Torino, finalizzato la scorsa estate, ALvaro Morata ha offerto prestazioni al di sopra delle aspettative, raggiungendo un rendimento mai visto in carriera. Lo spagnolo, anche contro il Ferencvaros, è risultato decisivo per il successo della Juventus, raggiungendo le cinque marcature stagionali in Champions League. Lo spagnolo, dopo quattro giornate, ha già eguagliato il suo record, risalente alla prima stagione in bianconero (2014/15).