Morata, inizio da urlo: numeri miglior della sua prima esperienza alla Juve

TORINO- Alvaro Morata è certamente tra i calciatori più in forma in questo inizio di stagione in casa Juve. L’attaccante spagnolo, con la doppietta di ieri al Ferencvaros, ha raggiunto quota sei gol, diventando al momento il miglior marcatore in casa bianconera. Numeri che certificano un’inizio migliore anche della sua prima esperienza in bianconero. Nel 2014/15, per raggiungere almeno le 5 marcature, il numero 9 impiegò infatti 17 partite, ben 10 in più di quanto fatto fino ad ora.