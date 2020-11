Morata: “Fuorigioco? Segno e mi annullano il gol. So che ero in posizione regolare…”

TORINO- Dopo il netto successo per 6-0 sulla Germania, Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di AS: “Dobbiamo fare il nostro lavoro, lo abbiamo detto l’altro giorno. Mi piacerebbe sapere cosa dirà ora la gente. Davanti a una nazionale campione d’Europa, del Mondo non si possono mettere ma. Bisogna avere pazienza. Critiche? C’è sempre qualcosa. E’ un messaggio forte per tutto il mondo: vogliamo continuare su questa strada. Ci piacerebbe fosse sempre così. Fuorigioco? Segno e me ne annullano un altro. So che non ero in fuorigioco, ma non voglio protestare”.