Morata: “Dobbiamo adattarci in fretta per raggiungere i risultati. Squalifica? Chiederò scusa personalmente a Pasqua”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Morata ha analizzato il successo sulla Dinamo Kiev: “Era importante tornare da vincere. A volte ci sono dei piccoli dettagli che ci portano al pareggio, dobbiamo essere più attenti. Esperienza? Normale sentirne la mancanza a volte, nessuno nasce pronto per affrontare tutte le sfide. Siamo in tanti appena arrivati, ma dobbiamo adattarci in fretta. Ronaldo? Mi trovo bene con lui. Squalifica? Chiedo scusa all’arbitro per quello che ha frainteso, non era mia intenzione ed è possibile che non abbia capito il senso della parola imbarazzante. Mi scuserò di persona con lui”.