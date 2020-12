Morata a Bonucci: “Te lo avevo detto…”

TORINO – Dopo la vittoria sofferta arrivata negli ultimi minuti contro il Torino, in casa Juve c’è clima di festa, destinato a spegnersi subito in vista del big match di Champions contro il Barcellona. La gioia dei giocatori è stata manifestata tutta attraverso i vari post che stanno circolando sui social e tra tutti, quello che balza all’occhio è quello del grande assente della serata, Alvaro Morata. Lo spagnolo ha infatti postato una foto della squadra al termine del match, con annesso slogan: “Fino alla fine”. A fare notizia però, è il restante del messaggio, dove rivolgendosi a Bonucci, scrive: “Te lo avevo detto…”. Non sappiamo ovviamente se faccia riferimento alla vittoria o ad una singola scommessa tra i due, ma lo spirito che si respira nell’ambiente bianconero lascia ben sperare.

