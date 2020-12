Moggi: “Ronaldo? Io non l’avrei comprato. Dybala resta”

TORINO – Intervenuto a “Radio Amore Campania”, l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha commentato, tra passato, presente e futuro, il mercato della Juventus: “Ammiro Cristiano Ronaldo, ma non avrei comprato un giocatore della sua età a quelle cifre. La Juventus sarebbe stata in grado di vincere comunque quello che ha vinto, anche senza il portoghese“.

Sulla delicata questione del rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: “Dybala resta, la Juventus gli rinnoverà il contratto. Può rimanere alla Juventus per molto tempo dimostrando quanto vale“.

Sulla prossima sessione di mercato: “Il ritorno di Pogba a Torino? Il francese è stato un grande all’inizio, ma i ricordi non vanno sempre di pari passo con il campo. La Juve ha fatto un grande affare a venderlo per 120 milioni, anche perché in Inghilterra non ha fatto grandi cose. Se fossi nella società punterei a prendere De Paul quanto prima“.

