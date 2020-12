Moggi: “La Juve non richiamerà mai Allegri. Bianconeri favoriti per lo scudetto”

TORINO- Luciano Moggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato della situazione in casa Juve: “La Juve non richiamerà mai Massimiliano Allegri, la squadra rimane la favorita per la vittoria dello scudetto. Tutto, però, dipenderà da Cristiano Ronaldo. Dietro i bianconeri vedo l’Inter. Napoli? E’ la squadra che gioca il calcio più bello in Italia, ma per vincere ha bisogno di avere dei leader in campo”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA