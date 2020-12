Miura: “Sarebbe fantastico vedere Ronaldo in Giappone. Se arrivasse a giocare a 50 anni…”

TORINO- Kazuyoshi Miura, 53enne attaccante giapponese, ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Tuttosport: “Se dovesse arrivare anche lui a giocare fino a 50 anni non so se sarei ancora vivo per vederlo. Il portoghese è la mia seconda lingua, mi piacerebbe chiedere a Cristiano cos’è il calcio per lui e come ha vissuto e sta vivendo la sua esperienza da giocatore. Giappone? Sarebbe fantastico per i bambini giapponesi poter vedere da vicino uno come lui. Senza contare che la sua presenza aumenterebbe la visibilità del calcio nel nostro Paese. Però, sinceramente, faccio fatica a immaginarlo in Giappone”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<