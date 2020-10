Miralem Pjanic su Dzeko: “Sarebbe stato bello vederlo alla Juve”

TORINO – Nell’intervista rilasciata a TuttoSport, Miralem Pjanic ha parlato anche di un possibile acquisto della Juventus nell’ultima sessione di mercato. L’ex centrocampista bianconero, ora in forza al Barcellona, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni su Edin Dzeko: il suo connazionale è stato vicino a vestire la maglia bianconera dopo 5 anni con la Roma, ma l’affare non si è concluso. Ecco le parole di Pjanic:

“Sarebbe stato bello vedere Edin alla Juve: ci voleva un bosniaco in bianconero dopo di me. So che è stato molto vicino a trasferirsi a Torino, eravamo in contatto. Gli ho spiegato cosa sia la Juventus e che cosa significasse il suo arrivo lì: non so perché l’affare non si sia concluso, ma non mi riguarda“.